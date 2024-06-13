محافظ أسوان يشارك شعبة "اللغة الإنجليزية" بكلية الحقوق حفل تخرجهم

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدفعة السابعة شعبة "اللغة الإنجليزية" بكلية الحقوق بإجمالي 80 طالبا وطالبة، حفل تخرجهم للعام الدراسي 2023-2024.

وحضر حفل التخرج الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمشرف على الكلية، فضلًا عن القيادات الجامعية والنقابية من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

محافظ أسوان يشارك طلاب شعبة "اللغة الإنجليزية" بكلية الحقوق حفل تخرجهم

وفي كلمته، عبر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان عن سعادته بمشاركة أبناءه فى هذا الحفل الذى يتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجاء كحصاد سنوات من السهر والكفاح، وهو الذى يرجع أيضًا لجهود خلاقة ومتجددة من منظومة العمل بكلية الحقوق مما يساهم فى الارتقاء بمستوى التعليم الجامعى بأسوان، مؤكدًا على أن ذلك يثمر عن تخريج كوادر بشرية قادرة على النهوض بوطنهم، والمشاركة فى ملحمة البناء والتنمية التى تشهدها الآن الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة وغير مسبوقة فى العصر الحديث يقودها بحنكة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار أشرف عطية إلى اعتزازه الدائم والمستمر بجامعة أسوان بإعتبارها بيت الخبرة وصاحبة الأفكار الإبداعية والاستشارية التى تدعم كافة جهود المحافظة في تنفيذ حزمة من المشروعات الجارية وغير المسبوقة لإحداث النهضة المنشودة بمختلف قطاعات العمل العام.

وقدم محافظ أسوان شكره لرئيس الجامعة ولجميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لتنظيم فعاليات هذا الحفل، وشكره الموصول أيضًا لأولياء أمور الطلاب الذين يجنوا ثمار جهدهم فى تربية أبنائهم، وإلحاقهم بالتعليم الجامعى للوصول إلى أعلى الدرجات العلمية مما يؤهلهم لحياة أفضل فى القريب العاجل.

هذا وقد تضمنت فعاليات الحفل البدء بالسلام الوطنى، وإهداء درع الجامعة لمحافظ أسوان تقديرًا على دعمه المستمر والمتواصل للعملية التعليمية، والأنشطة المختلفة التى يتم تنظيمها على مدار العام.

محافظ أسوان يشارك طلاب كلية حقوق بتخرجهم

محافظ أسوان يشارك طلاب كلية حقوق بتخرجهم

محافظ أسوان يشارك طلاب كلية حقوق بتخرجهم