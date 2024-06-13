الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الناتو": الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا

الناتو
الناتو

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام عام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا.

الحلف سيزود أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي

وتابع، وفقًَا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن روسيا تجري المزيد من التدريبات النووية ويجب الاستعداد لذلك، مضيفا أن الحلف سيزود أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار الأمين العام عام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى الوفاء بالتعهدات الدولية وتمويلها بـ40 مليار دولار سنويا، لافتًا إلى أن المجر لن تشارك في تسليح أو تدريب القوات الأوكرانية لكنها لن تعطل إجماع الناتو.

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