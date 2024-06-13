"الحوثيين" تهاجم سفينة يونانية فى البحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية، يحيى سريع، مساء الأربعاء، أن جماعته استهدفت السفينة "توتور Tutor" في البحر الأحمر بزورق مسيّر وطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية، مشيرًا إلى أن الهجوم حقق إصابة بالغة بالسفينة المستهدفة وهي معرضة للغرق.

وقال سريع إن السفينة (توتور Tutor) تم استهدافها لأنها كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، مضيفًا: "أن جماعة الحوثي نفذت أيضًا عمليتين عسكريتين مشتركتين مع فصائل عراقية مسلحة استهدفتا (هدفًا حيويًا) في مدينة أسدود بالصواريخ، و(هدفًا مهمًا) في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيّرة".

السفينة Tutor مملوكة لليونان

في الأثناء، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن سفينة النقل السائبة Tutor التي استهدفها الحوثيون بالقنابل، مملوكة لليونان وكانت ترفع العلم الليبيري، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي على الرغم من الحملة التي تقودها الولايات المتحدة التي تحاول حماية المنشآت الحيوية في الممر المائي.

وفي تحذير لشركات الشحن، وصف مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني في المملكة المتحدة السفينة بأنها أصيبت في مؤخرتها بمركب أبيض صغير جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكرت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن القبطان أبلغ بأن السفينة تتسرب إليها المياه، وليست تحت قيادة الطاقم، كما أفاد أيضًا بأن السفينة أصيبت للمرة الثانية بقذيفة مجهولة محمولة جوًا.

واعترفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أيضًا بالهجوم، قائلة إن السفينة "توتور" رست مؤخرًا في روسيا.

وأضافت: أن "اصطدام (القارب بدون طيار) تسبب في حدوث فيضانات شديدة وإلحاق أضرار بغرفة المحرك".

ودمر الجيش الأمريكي بشكل منفصل ثلاث منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار تابعة للمتمردين فوق البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن فوق البحر الأحمر، لكنهما لم يتسببا في أي أضرار".

ويستهدف الحوثيون سفن الشحن في جميع أنحاء ممر البحر الأحمر منذ بدء الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والتي أدت في حصيلة غير نهائية حتى اليوم إلى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني.

وشن الحوثيون، الذين يقولون إن هجماتهم دعمًا للفلسطينيين، أكثر من 50 هجومًا على السفن، وقتلوا ثلاثة بحارة، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر، وفقًا للإدارة البحرية الأمريكية.