الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 أيام متصلة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى
عيد الأضحى

اليوم هو الأخير قبل بداية موعد إجازة عيد الاضحى 2024 والمنتظر من العاملين في مختلف القطاعات للبحث عن طرق مختلفة لاستثمار إجازة عيد الأضحى 2024 مع الأسرة والسفر لإحدى المدن الساحلية. 

6 أيام متصلة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024 

ننشر في التقرير التالي موعد إجازة عيد الأضحى 2024 المعلنة من مجلس الوزراء للعاملين بالقطاع العام وكذلك إجازة القطاع الخاص التي أعلن عنها وزير العمل. 

إجازة عيد الاضحى 2024 

السبت 15 يونيو 2024 هو موعد بداية اجازة عيد الاضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو. 

ويضاف لهذه الإجازة العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو  والسبت 22 يونيو 2024 وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

مع العلم أن أعمال الامتحانات تستمر في مواعيدها المحددة من السبت 22 يونيو 2024 وفق الجدول الرسمي المعلن من وزارة التربية والتعليم. 

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إجازة عيد الأضحى 2024 القطاع الخاص 

وفي نفس السياق أعلن وزير العمل حسن شحاتة إجازة عيد الاضحى 2024 للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ بحيث تبدأ من السبت 15 يونيو يوم وقفة  عرفة وتستمر حتى الثلاثاء 18 يونيو 2024، وتكون إجازة رسمية بأجر كامل.

أما يومي الأربعاء 19 يونيو والخميس 20  يونيو إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

إجازة عيد الاضحى 2024 البنوك 

كذلك أعلن البنك المركزي المصري موعد إجازة البنوك عيد الأضحى 2024 والتي تبدأ من الأحد 16 يونيو 2024 وهو أول أيام عيد الأضحى 2024 حتى الخميس 20 يونيو 2024، كإجازة البنوك الرسمية على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024، وذلك لان السبت عطلة رسمية بالفعل للعاملين في البنوك. 

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