إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب أتوبيس في أكتوبر

وقع حادث انقلاب أتوبيس أمام وصلة دريم أعلى الطريق الدائري بنطاق مدينة أكتوبر بالجيزة، أسفر عن إصابة 12 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس أمام وصلة دريم أعلى الطريق الدائري بنطاق مدينة أكتوبر، أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسد.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية رفع آثار الحادث بواسطة أوناش رفع لعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.