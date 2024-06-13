الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ستضمن النجاح.. 10 عادات صحية لـ طلاب الثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، نرصد للطلاب مجموعة من النصائح المهمة لضمان نجاح الامتحان 100%، خاصة أن معظم الطلاب في هذا التوقيت خوفًا من أسئلة الامتحان، مما يجعل الكلاب في حالة تردد عند كتابه الإجابات.

وتزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، نقدم أهم الخطوات التي ستساعدك على تخطي الخوف وقلق الامتحانات، إليكم التفاصيل في السطور التالية.

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5 وجبات غذائية لطلاب الثانوية العامة

هتضمن النجاح.. 10 عادات صحية لـ طلاب الثانوية العامة 2024

لكي تتخطى خوف الامتحانات عليك بتتبع السطور التالية:

1 - احرص على النوم مبكرًا، واستيقظ قبل ميعاد اللجنة المكررة عليك استعدادا للامتحان.

2 - التغذية السليمة ستساعدك على أداء الامتحان بشكل أفضل، لذلك إحرص على ضرورة تناول وجبة الإفطار المكتملة بكافة العناصر الغذائية من خلال تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة الإفطار مثل "البيض والجبن والفول المدمس والزبادى والكربوهيدرات مثل العيش البلدي والخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والبقدونس".

10 عادات صحية لـ طلاب الثانوية العامة 2024

3 - الإحساس بالقلق هو إحساس طبيعي وخاصة بالنسبة للطالب المجتهد، وسيقل قلقك من الامتحانات  بعد دخولك اللجنة وبدء الحل، أيضا مع توالي الامتحانات وتعودك على مناخها.

4 - تجنب تناول القهوة والنسكافية حتى تتمكن من التركيز، وينصح الأطباء بتناول العصائر الطبيعية والفريش لأنها صحية أكثر.

5 -  التزم بكل تعليمات الامتحان واذهب إلى اللجنة مبكرا واحضر كل أدواتك معك.

6 - لا تتعجل بتسليم ورقة الإجابة تقليدا لزملائك الذين سلموها بل خذ وقتك كاملا.

7 - اجعل وقت المذاكرة بعد تناول الوجبات الرئيسية بساعة على الأقل.

10 عادات صحية لـ طلاب الثانوية العامة 2024

8 - تجنب تناول المنبهات ليلة الامتحان والنوم العميق على الأقل 8 ساعات ليلة الامتحان.

9 - الإحساس بنسيان المعلومات هو إحساس غير صحيح لأنك بمجرد ما تبدأ في حل الأسئلة ستستحضر كل المعلومات في ذهنك، ولديك كتيب مفاهيم يساعدك على تذكر المعلومات فاطمئن.

10 - تجنب الأطعمة العالية في الدهون والوجبات السريعة خاصة في فترة الليل.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية موسم امتحانات الثانوية العامة لضمان نجاح الامتحان أسئلة الامتحان

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