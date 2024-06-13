"المجتمعات العمرانية" تتابع تنفيذ خط المياه المغذي لمنطقة "الرابية" بالشروق

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، مشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمنطقة الرابية، إحدى مناطق الامتداد المضافة للمدينة، يرافقهما مسئولو الجهاز والمشروع.

واطلع بهجات، على الموقف التنفيذى على الطبيعة لخط التغذية الجاري تنفيذه قطر 710مم، وأعمال تنفيذ غرف كل من "الربط، الهواء، الغسيل"، في إطار دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، لتقنين أوضاعها.

أوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن نسبة تنفيذ الخط وصلت إلى ما يقرب من 90%، والأعمال المتبقية ترتبط بالغرف.

مشيرًا إلى أنه بالنسبة لغرفة الربط فقد تم تركيب محبس القفل، وجارٍ بناء غرفة الربط من الخرسانة المسلحة، والغرفتين الأخريين، فقد تم توريد محبسى الهواء والغسيل وتجهيز القواعد، وجارٍ استكمال كامل الخط.

ووجه المهندس كمال بهجات، فى ختام الجولة بدفع وتكثيف العمل بالمشروع، والانتهاء منه على الوجه الأمثل.

تغيير الأجزاء التالفة أسفل الأعمدة

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، استمرار الأعمال الجارية بمشروع تأهيل ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالقطاع الغربى، مضيفًا أن الأعمال تأتى فى إطار حرص الجهاز على السلامة العامة للمواطنين، وتقديم الخدمات المناسبة.

وأوضح أن آخر الأعمال استهدفت الحى السابع وتم إنجاز 200 عامود إنارة، وذلك بتغيير الأجزاء التالفة أسفل الأعمدة وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجوية، كما يتم أيضًا تغيير القواعد الخرسانية اللازمة لتثبيت عامود الإنارة مع تركيب كشاف الإنارة بعد رفع كفاءته.