محافظ أسوان: تخطي المستهدف في توريد القمح بنسبة 105.8%

تستكمل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي لموسم الحصاد 2024، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الإطار، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تخطى المستهدف في توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة بنسبة 105.8%، إذ وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 388 ألف طن، في حين أن المستهدف 366 ألف طن.

أكد عطية أنه في ظل التعاون البناء بين المسئولين بمديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، وكافة الجهات المختصة بالوزارة والمحافظة تستكمل اللجان الفرعية جهودها في المواقع التخزينية التي ما زال بها مساحات تخزين، بينما تم إغلاق ثلاث مواقع لاكتمال السعة التخزينية، إذ بلغت نسبة التوريد داخل المحافظة 95.2%، بالإضافة إلى توريد كميات للمواقع التخزينية خارج المحافظة في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

متابعة استلام الموردين والمزارعين لمستحقاتهم المالية

تابع المحافظ أنه بالتوازي يتم أولًا بأول وفقًا لقرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والمتعلق بزيادة سعر استلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيه نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5.

وفى سياق آخر، كان أكد محافظ أسوان أنه فى ظل ملحمة العمل والإنتاج التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصنا على تعظيم موارد المحافظة الذاتية على مدار 4 سنوات، حيث تم زيادة الإيراد العام من 57 مليون جنيه فى العام المالى 2019-2020 إلى 144 مليون جنيه فى العام 2023-2024 بنسبة زيادة تجاوزت الـ 100%، وتم إدراج هذه الإيرادات فى موازنة الدولة مما لاقى إشادة وشكر من وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأكد أننا نسعى إلى تنفيذ ذلك بشكل مستمر فى ظل دعم مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكون لأسوان الريادة دائمًا فى مختلف قطاعات العمل العام، فقد تم إستثمار اللنشات والعبارات المتهالكة والكهنة فى إعادة تدويرها ورفع كفاءتها لتحقق عوائد مالية، فضلًا عن إحلال وتجديد العبارات القديمة لخدمة أهالى غرب النيل بمبالغ مالية وصلت إلى 48 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى بقاعة الفريق كمال عامر بفندق عروس النيل، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

وخلال الاجتماع الذى بدأ بالسلام الوطنى، ثم قامت المحاسبة نور الهدى محمد مدير التخطيط بالمحافظة بإستعراض تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2023-2024 باعتمادات مالية 727.6 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%.

أوضحت أنه فى ظل الدعم والمتابعة المستمرة من محافظ أسوان تم توفير إعتماد إضافى بمبلغ 70.8 مليون جينه للخطة الأصلية والمقدرة بمبلغ 610.9 مليون جنيه، كما تم إضافة حافز تميز أداء للخطة بمبلغ 45.7 مليون جنيه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التنمية المحلية، ويتم العمل حاليًا فى إجراءات الطرح والترسية للخطة الإستثمارية العام المالى القادم 2024-2025، والمخصص للمحافظة منها إعتمادات مالية 739.4 مليون جنيه.

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