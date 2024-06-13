الخميس 13 يونيو 2024
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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتين على كورنيش المعادي

الأمن
الأمن

كثفت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثتين لفتاة وصبي، على كورنيش المعادي.

وتفرغ أجهزة الأمن كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة لبيان ملابساتها وسرعة ضبط الجناة.

البداية كانت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن بالعثور على جثتين لفتاة وصبي يتراوح عمرهما ما بين 14 إلى 15 سنة، وبفحصهما تبين وجود آثار تعدي بالضرب ما قد يكون سببًا في الوفاة.

تم نقل الجثتين للمشرحة لسرعة توقيع الكشف الطبي عليهما لمعرفة أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وضبط الجناة.

اجهزة الامن كشف غموض جثتين لفتاة وصبي ى كورنيش المعادي كاميرات المراقبة

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