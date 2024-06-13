جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتين على كورنيش المعادي

كثفت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثتين لفتاة وصبي، على كورنيش المعادي.

وتفرغ أجهزة الأمن كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة لبيان ملابساتها وسرعة ضبط الجناة.

البداية كانت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن بالعثور على جثتين لفتاة وصبي يتراوح عمرهما ما بين 14 إلى 15 سنة، وبفحصهما تبين وجود آثار تعدي بالضرب ما قد يكون سببًا في الوفاة.

تم نقل الجثتين للمشرحة لسرعة توقيع الكشف الطبي عليهما لمعرفة أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وضبط الجناة.