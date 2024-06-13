الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت المحمدي يطلق برنامج تدريبي لتعليم الأطفال كيفية أداء مناسك الحج (صور)

البيت المحمدى يطلق
البيت المحمدى يطلق برنامج لتدريب الاطفال على الحج

قالت مؤسسة البيت المحمدى للتصوف، في بيان لها، اليوم، إنه حرصًا من البيت المحمدي للتصوف على تعليم أطفال الكُتاب المحمدي مناسك الحج من خلال محاكاة الأفعال التي يقوم بها الحاج من الإحرام إلى الانتهاء من كافة المناسك، وردد الأطفال أدعية الحج وقاموا بالطواف حول الكعبة وشاهدوا أعمال الهدي والتضحية.

وتستمر الفعاليات طوال أيام شهر ذي الحجة كنوع من تعليم الأطفال وتدريبهم على كيفية أداء طقوس ومناسك الحج، وهذا يأتي في إطار الدور التعليمي الذى تقوم به مؤسسة البيت المحمدي للتصوف وعلوم الشريعة. 

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أنشطة علمية بالبيت المحمدي 

يأتي ذلك ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها البيت المحمدي  بهدف غرس قيم الانتماء الديني لدى الأطفال والشباب وتبسيط الأمور الدينية لديهم، وترسيخ لما يحفظونه من قرآن  في الكُتاب بتطبيق عملي يمكنهم من فهم الآيات والأحكام، وذلك بحضور الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

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يذكر أن البيت المحمدي يحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال، ويشارك عدد كبير من العلماء والشيوخ في الدروس والمجالس العلمية التي ينظمها البيت المحمدي بشكل دائم في مقره بالمقطم.

وتعمل مؤسسة البيت المحمدي على إحياءَ التُراثِ الرُوحي الصوفي الأصيلِ للأُمَّة، وفقًا للكتاب الله والسنة، ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث المنوطة بإحياء التراث الحضاري للأمة في كل مجالات العلم على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة.

وتختص المؤسسة بتنظيم كافة الفعاليات العلمية الصوفية التي يكون له دور إيجابي فى نشر الفكر الصحيح سواء داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع عدة مؤسسات علمية ودينية، ونجح البيت المحمدي فى تصحيح الصورة السلبية التى انطبعت عن التصوف الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى جعل له دورا مهما ومحوريا.

البيت المحمدى يطلق برنامج تدريبى لتعليم الأطفال كيفية أداء مناسك الحج (صور)
البيت المحمدي يطلق برنامج تدريبي لتعليم الأطفال اداء مناسك الحج

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