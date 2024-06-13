"معلومات الوزراء": 73% نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيًا

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا للرأي على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) من جميع محافظات الجمهورية؛ بهدف التعرف على مدى استخدامهم لبعض الخدمات المتاحة إلكترونيًّا ومدى تقييمهم لها، حيث تم سؤالهم عن مدى رضاهم أو عدم رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الحكومة إلكترونيًّا.

ارتفاع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الحكومة إلكترونيًا

وأشارت النتائج، إلى أن 73% من مستخدمي أي من الخدمات الإلكترونية أبدوا رضاهم عن هذه الخدمات، كما أبدى 19% رضاهم عنها إلى حد ما، فيما أشار 2% إلى عدم رضاهم، وجاءت النسبة المكملة للعينة 6% ممن لم يحدد.

وبسؤالهم عن مدى تأييدهم لميكنة الخدمات الحكومية، أكد 69.7% تأييدهم لميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت، في المقابل 10.6% يعارضونها، وجاءت النسبة المكملة للعينة 19.7% ممن لم يحدد.

وفي إطار متصل؛ تم سؤال المبحوثين بالعينة عن مدى معرفتهم بموقع مصر الرقمية، وهل حصلوا على خدمات من خلاله، وجاءت النتائج أن 30% من المصريين على علم بموقع مصر الرقمية، و18% منهم حاولوا الحصول من خلاله على بعض الخدمات، وكان أهم تلك الخدمات: الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية.