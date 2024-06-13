كيف تميز اللحوم الجيدة من الفاسدة؟.. مدير "بيطري الشرقية" يوضح

تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإقبال المواطنين على شراء اللحوم، تستعرض “الدستور” مميزات اللحوم الجيدة، وكيف نفرق بين اللحم الجيد وغيره، حتى تستطيع ربات البيوت شراء اللحوم الجيدة والتفرقة بينها وبين اللحوم الأقل جودة.

فى لقاء مع اللواء إبراهيم متولي، مديرمديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قال إن المعيار الأول فى تمييز اللحوم البلدى الجيدة، من اللحوم الأخرى هى ختم المجازر، لافتا إلى أن الأختام المحددة الواضحة هى ختم المجازر لحكومية، أما الأختام المطموسة غير الواضحة هى أختام مغشوشة ومُقلدة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري لـ"الدستور"، أن أول معيار نميز به اللحوم الجيدة هو لونها، حيث أن اللحوم وردية اللون ذات الرائحة الطبيعية هى لحوم جيدة، أما اللحوم الداكنة كريهة الرائحة ليست جيدة، وأن الملمس الناعم الطبيعى للحوم يعتبر جيد، أما الملمس اللزج يشير إلى اللحوم الغير صالحة وذلك نتيجة نمو البكتيريا.

أكد اأن هناك اختبار يمكن أن تقوم به ربة المنزل، وهو تسخين سكين وإحداث قطع داخل اللحوم، فإن ظهرت منها رائحة كريهة فإنها تعتبر غير جيدة، كما يمكن الضغط على قطعة اللحم فإذا رجعت لمكانها الطبيعى فإنها لحوم جيدة، وإذا لم ترجع لموضعها مكان الضغطة فإنها بذلك تعتبر لحوم غير جيدة.

استكمل، أنه يمكن ملاحظة ماء التسوية “الشوربة” إذا تلونت بلون الدماء تكون اللحوم محمومة او مصابة بالأمراض.

أوضح أن هناك عدد منأانواع اللحوم منها اللحوم البلدى الطازجة واللحوم المبردة واللحوم المجمدة، فاللحوم البلدى الطازجة هى التى تذبح فى مجازر الحكومة او محلات الجزارة، أما اللحوم المبردة فهى التى يتم استيرادها وذبحها على المجازر الحدودية، وتنقل عبر سيارات مبردة لمحافظات مصر، واللحوم المجمدة يتم شرائها فى أطباق، فلا بد من التأكد من تاريخ صالحيتها ومراعاة صفات اللحوم الظاهرية.