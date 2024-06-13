"القاهرة-إسكندرية" 20 دقيقة.. متوسط تأخيرات القطارات اليوم الخميس

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، تأخير بعض القطارات اليوم الخميس نظرا لما يتم العمل على إنجازه في عدد من المشروعات القومية التي ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى، وتتضمن أعمال التطوير الشامل على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

مدة تأخير القطارات اليوم الخميس

خط القاهرة /إسكندرية 20 دقيقة

خط القاهرة / أسيوط 60

خط اسيوط / أسوان 60 دقيقة

خط بنها/ بورسعيد 90 دقيقة

خط طنطا / المنصورة / دمياط 45 دقيقة

خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة 45 دقيقة

وقدمت الهيئة اعتذارا عن تلك التأخيرات بسبب بعض التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

جدير بالذكر أن المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر قال إن عدد الركاب على كافة خطوط السكة الحديد يبلغ متوسط اليومي 1.2 مليون راكب يوميا تقريبا، مشيرا إلى أن عدد الرحلات اليومي تبلغ 894 رحلة/ يوميا ذلك بخلاف الرحلات الإضافية التي يتم تشغيلها خلال المواسم والأعياد حيث بلغت إيرادات قطارات الركاب إجمالي (3411 مليون جنيه مصري) خلال العام المالي 2022- 2023.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن الدفع الإلكترونى الخاص بحجز التذاكر متاح الان ويسهل حجز تذاكر السفر بالقطارات بأكثر من طريقة بخلاف شبابيك التذاكر بالمحطات، منها الحجز "أونلاين" عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة (web site) وتطبيق على الهاتف المحمول (mobile app).

وكذلك الحجز عن طريق وكلاء البيع (فوري – خالص وأمان وشركائهم ) على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر وبعض قطارات الـ VIP (905- 906- 916- 917) لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب وجاري فتح التعاقدات مع وكلاء جدد (البريد المصري...).