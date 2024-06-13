مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة في القليوبية

لقيت طفلة مصرعها أسفل عجلات سيارة حال رجوعها للخلف، بعزبة الأبيض في أبو زعبل بالقليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز الخانكة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود متوفية بناحية عزبة الأبيض بدائرة المركز.

انتقل على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير سيارة نصف نقل اصطدمت بالطفلة "مكة. م" البالغة من العمر 3 سنوات، حال لهوها أمام منزل أسرتها وحال رجوعها للخلف، أدى إلى وفاتها، وتم ضبط السائق، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.