بمشاركة 500شاب وفتاة.. انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية بالمنصورة

أنطلق ماراثون الدراجات الهوائية، صباح اليوم الخميس، من أمام كوبري قولنجيل بمدينة المنصورة، وأعطى إشارة البدء لانطلاق الماراثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة ومندوب وزارة الشباب والرياضة الدكتور ابراهيم زكريا، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن أسعد هيبه مدير إدارة البرامج الرياضية، و رؤساء أقسام الرياضة بالإدارات الفرعية، والاخصائيين بالإدارة العامة للرياضة والإعلام والربط الإلكتروني.

ماراثون الدراجات الهوائية احتفالًا باليوم العالمي للدراجات

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " ماراثون الدراجات الهوائية احتفالًا باليوم العالمي للدراجات الهوائية، والذى اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة واعلنته يوم 3 من يونيو يوما عالميًا للدراجات، وذلك نظرا لما تتصف الدراجة الهوائية من كونها وسيلة نقل بسيطة ومستدامة وموثوقة وصائنة للبيئة وأسعارها زهيدة.

مشاركة أكثر من 500 شباب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب في الماراثون

بدأ الماراثون من أمام كوبري قولنجيل بمدينة المنصورة مرورا بطريق قولنجيل على نهر النيل وصولًا لخط النهاية عند المركز الطبي، بمشاركة أكثر من 500 شباب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، وشباب يدير شباب "YLY"، بالإضافة إلى تأمين الماراثون بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف بالدقهلية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أن أهمية تنظيم ماراثون رياضي للدراجات الهوائية، تأتي فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

وقدمت وكيل وزاره الشباب والرياضة بالدقهلية الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إطلاقه لإشارة البدء ودعمه المتواصل للشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والمشاركة من وزارة الشباب والرياضة فى مثل هذه الاحتفالات الرياضية، وكذلك الشكر والتقدير للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على تذليل كافة الصعوبات لإقامة الماراثون ودعمه الكامل للشباب والرياضة، وتوجيه الدعم من رجال الشرطة بالدقهلية لتأمين مسيرة الماراثون، والقائمين على تنظيم الماراثون بالإدارة العامة للرياضة.

خطة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة

جدير بالذكر، أن الماراثون يأتي ضمن حزمة الماراثونات والأحداث الرياضية المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة وتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل كوسيلة اقتصادية وامنة للبيئة.