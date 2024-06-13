مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-6-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-6-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة بيراميدز ضد سموحة، بجانب مباراة مودرن فيوتشر ضد الجونة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر والمؤجلة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

بينما يستعد المنتخبات الأوروبية للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى يوم 14 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا.

مواعيد مباريات اليوم

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد الجونة في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة بيراميدز ضد سموحة في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

- مباراة نهضة بركان ضد نهضة الزمامرة في الدوري المغربي: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة فاركو، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر والمؤجلة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره سيراميكا كليوباترا، على إستاد "الجبل الأخضر"، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر والمؤجلة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.