الخميس 13 يونيو 2024
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إيرادات ضعيفة لـ محمد عادل إمام بـ"اللعب مع العيال"

اللعب مع العيال
اللعب مع العيال

حلّ الفنان محمد عادل إمام في المركز الثاني بفيلمه "اللعب مع العيال" خلف فيلم "ولاد رزق" في ترتيب الأعمال المتنافسة بعيد الأضحى الذي ينطلق فعليًا الأحد المقبل.

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وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان، الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري، إن إمام حقق إيرادًا وصل إلى ٥٧٢ ألف جنيه فقط، وهو إيراد ضعيف مقارنة بفيلم "ولاد رزق" الذي حقق ٤ ملايين ونصف المليون في أولى ليالي عرضه.

قصه فيلم "اللعب مع العيال" 

العمل يتناول قصة كوميدية قام بكتابتها شريف عرفة، ويقدم من خلاله إمام بشكل كوميدي مختلف، وتدور حول شخص يعاني من أزمات عديدة ويقع في الكثير من المشاكل التي تؤثر على حياته ويسافر إلى إحدى المحافظات النائية للتدريس هناك، لكنه يقابل صعوبات أخرى تجمعه مع باسم سمرة الذي يصبح صديقه في العزلة التي يعيش فيها، وهناك يقابل فتاة أحلامه وتتبدل الأحداث بين الرومانسية والكوميدية.

أماكن تصوير الفيلم

صور الفيلم في أكثر من محافظة بناءً على اختيار شريف عرفة، بهدف إضفاء شكل جمالي مختلف على العمل، واختيرت "مطروح، وسيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والقاهرة، والجيزة" ويظهر كترويج للسياحة في هذه المحافظات بشكل غير مباشر، إذ يظهر أجمل الأماكن السياحية فيها، خاصة أن العمل سيتم عرضه في عدد كبير من العواصم العربية والعالمية.

أبطال فيلم "اللعب مع العيال" للمخرج شريف عرفة ومحمد عادل إمام لعيد الأضحى

الفيلم ُشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ومنهم أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وآخرون، وقد انتهوا جميعًا من التصوير قبل حوالي شهر ودخل مخرجه شريف عرفة في إنهاء أعمال المونتاج بشكل كامل، ليصبح منذ أسابيع قليلة جاهزًا للعرض الجماهيري.

محمد عادل إمام عادل امام اللعب مع العيال ولاد رزق بعيد الأضحى الأضحى

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