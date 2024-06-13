"القاهرة الإخبارية": هدوء حذر يسود غرب رفح الفلسطينية بعد ليلة عصيبة

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس في قطاع غزة، يوسف أبوكويك، إن الساعة الأخيرة تشهد هدوءا حذرا في المنطقة الغربية من مدينة رفح الفلسطينية بعد ليلة عصيبة عاشتها هذه المنطقة جراء توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى أقصى المناطق الغربية من المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال عن قيامه بعملية عسكرية محدودة في محيط ما يعرف بمفترق العلم.

أوضح أن جيش الاحتلال أعلن عن قيامه بعملية عسكرية محدودة في محيط ما يعرف بمفترق العلم وهي منطقة قريبة من خيام النازحين الذين تبقوا في المناطق الشمالية الغربية من محافظة رفح بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي وإدعائه بأن المربعات السكنية تقع في نطاق جغرافي قيل إنها ضمن المأوي الآمنة ومناطق الخدمات الإنسانية حسب التوصيف الإسرائيلية، ولكن تلك المناطق شهدت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الذين استهدفوا تلك المناطق بعشرات القذائق المدفعية، إضافة إلى الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على مقربة من دوار العلم غرب مدينة رفح.

تابع أن القصف الإسرائيلية إضافة إلى إطلاق النار الكثيف صوب المناطق الغربية والشمال الغربية من المدينة أسفر عن إصابة عدة مواطنين جميعهم من النازحين المتواجدين في خيامهم والذين اضطروا إلى النزوح مجددا نحو المناطق الغربية من مدينة خان يونس.