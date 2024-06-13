"أثرياء خمس نجوم".. كتاب جديد لميرفانا ماهر عن دار ريشة

صدر حديثًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع كتاب، "أثرياء خمس نجوم" للكاتبة الصحفية والباحثة ميرفانا ماهر.

وقالت ميرفانا ماهر عن الكتاب:" يدور حول الشريحة العليا من الأثرياء، وهي التي يطلقون عليها أصحاب الثراء الفاحش، ولهذا أسميته أثرياء خمس نجوم.

أضافت في تصريح خاص لـ"الدستور": “الكتاب يناقش الكثير في حياة الأغنياء، سواء في مصر أو العالم العربي أو الغربي، وهو كتاب اجتماعي يناقش الكثير من حيواتهم، كيف كونوا أموالهم، وكيف يعيشون، وما هي أحلامهم وتطلعاتهم للمستقبل، وما هي مميزات شخصياتهم، وما هي دراستهم”.

تابعت: “ويعرج الكتاب أيضًا على البيوت والقصور ومن الذي يدير ثروات الأغنياء”.

تواصل: “فكرة الكتاب جاءت من مرحلة وباء كورونا وتأثيرها على ثروات الأغنياء في مصر، وما الذي فعلوه في محاولة لمواجهة كل هذه الخسارات”.

أثرياء خمس نجوم يتناول الشريحة العليا للأغنياء

وتختتم: “عملت على الكتاب وجمع مادته في مدة تقترب من الخمسة أشهر”.

وجاء في كلمة غلاف الكتاب: “يأخذك هذا الكتاب في رحلة فريدة إلى عالم الثراء الفاحش، وتفاصيله الغير مطرقة، وحياة صانعيه، ليسلط الضوء على دنيا أصحاب هذه الشريحة، والقضايا التي تؤثر وتتحكم في هذا العالم اإلنساني الجذاب، ليحاول الإجابة عن أسئلته الغامضة والمثيرة في آن واحد، حيث تم تتبع 45 فردا وعائلة، من بين أغنى 30 ألف شخص في مصر والعالم”.

أما عن ميرفانا ماهر فهي صحفية وكاتبة ومترجمة وباحثـة متخصصة في الشئون الاقتصادية والبرلمانية، ومدرب معتمد، تخرجـت من كلية الإعلام جامعـة القاهـرة عـام 2010 ودرسـت ريـادة الأعمال وإدارة الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهـرة، حصلت على عـدد مـن الجوائـز، منهـا جائـزة الصحافة المصرية عـن حملـة صحفية تحـت عنـوان تعـارض المصالح، وجائـزة سـمير عبـد القـادر في الصحافـة الاقتصادية ثـلاث مـرات، وجائـزة سـعيد سـنبل

في المقـال الاقتصادي، فاز كتابها الأول شـبكات السـلطة والمال الصادر عـن دار ريشـة للنشـر والتوزيـع بجائزة الدولة التشجيعية في علوم الإدارة 2024، ويعتبر “أثرياء خمس نجوم” هو كتابها الثاني.