غدًا.. افتتاح 29 مسجدًا منها 20 إحلالًا وتجديدًا
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 29 مسجدًا غدا الجمعة 14 / 6 / 2024م، منها ( 20 ) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و( 9 ) مساجد صيانة وتطويرًا.
وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1047 ) مسجدًا منها (815) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 232 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 14/ 6 / 2024م عدد ( 12069) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(622) مليون جنيه.
وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله -عز وجل - مبنى ومعنى.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. المسجد الكبير أبو زيادة – أبو زيادة – دسوق
2. مسجد قطب أبو زيادة – عزبة مبارك - الحامول
3. مسجد مصطفى محمد عطية –قرية أم سن – الرياض
4. مسجد الرحمة – دار السلام – شنو– كفر الشيخ
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد الخصمة البحري – قرية النمرية– مركز أبو المطامير
6. مسجد النور أرض عبد الشافي – قرية النمرية– مركز أبو المطامير
7. مسجد السقا – قرية النمرية– مركز أبو المطامير
8. مسجد أبو دومة – قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير
9. مسجد نور الإسلام – قرية 3 المعركة – مركز بدر
مديرية أوقاف الإسماعيلية
10. مسجد أبو بكر الصديق – أرض المحافظة – مركز التل الكبير
11. مسجد التوحيد – مركز أبو صوير
مديرية أوقاف أسيوط
12. مسجد عمر بن الخطاب – وادي الشيح – العتمانية– البداري
13. مسجد المجموعة الصحية – قرية الحواتكة - منفلوط
مديرية أوقاف بني سويف
14. مسجد عزبة الخُلافات – ونا القس – الواسطى
15. مسجد أحمد حسن مبارك – عطف إفوة - الواسطى
مديرية أوقاف الشرقية
16. مسجد عمر بن الخطاب – قرملة – أنشاص الرمل
17. مسجد غانم – قرية حفنا – شبرا النخلة
مديرية أوقاف الفيوم
18. مسجد الصعيدي الكبير – قرية الصعيدي - الحادقة – مركز الفيوم
مديرية أوقاف المنيا
19. مسجد خالد علي – طمبو – بني مزار
مديرية أوقاف أسوان
20. مسجد عمر بن الخطاب – الشيخ هارون أمام كلية الدراسات الإسلامية – أسوان أول
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الحفناوي فودة – كفر طنبول القديم – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف دمياط
2. مسجد الملجأ – تفتيش السرو - الروضة
مديرية أوقاف قنا
3. مسجد النور – العليقات – جزيرة دندرة – مركز قنا
4. مسجد الشيخ أحمد حمد الله – العبابدة – بندر قنا
5. مسجد الرحمن – نجع آل خليفة – دندرة – مركز قنا
مديرية أوقاف أسيوط
6. مسجد آل مكادي – بني حسين - أسيوط
7. مسجد السلام – المندرة - ديروط
8. مسجد أبو خابور – شطب - أسيوط
مديرية أوقاف بني سويف
9. مسجد محمد عبد الوهاب – قرية إفوة - الواسطى