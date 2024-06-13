بإيرادات تجاوزت 4 ملايين جنيه.. "ولاد رزق 3" يتصدر شباك التذاكر

حقق فيلم ولاد رزق ٣، نجاحًا كبيرًا مع بدء عرضه أمس الأربعاء، في دور العرض السينمائية، لينتزع صدارة شباك التذاكر.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان، اليوم الخميس، إن "ولاد رزق" حقق في أول أيام عرضه، إيرادات بلغت نحو 4 ملايين و402 ألف جنيه، متصدرًا قائمة الأفلام المعروضة في السينما في الوقت الحالي.

قصة فيلم ولاد رزق ٣

ويحمل الفيلم اسم "ولاد رزق 3 - القاضية"، وتم تصويره بين المملكة العربية السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال ولاد رزق 3 - القاضية

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.