أصاب المغنى كيفن جوناس.. معلومات عن سرطان الجلد

تصدر المغني الأمريكي كيفن جوناس ترند البحث عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب مشاركته للجماهير مراحل إصابته بمرض سرطان الجلد.

وكتب كيفن جوناس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، "أقوم اليوم بإزالة سرطان الخلايا القاعدية من رأسي.. نعم، هذا هو رجل سرطان الجلد الصغير الفعلي الذي بدأ في النمو، والآن لا بد لي من إجراء عملية جراحية لإزالته".

إصابه المغني كيفن جوناس بمرض سرطان الجلد

يعد سرطان الخلايا القاعدية هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن علاج سرطانات الجلد غير الميلانينية يكون ناجحًا في 90% من الحالات.

سرطان الجلد الميلانيني أقل شيوعًا، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن العرض الرئيسي لسرطان الجلد غير الميلانيني هو نمو أو رقعة غير عادية على الجلد، وتختلف العلامات المبكرة لسرطان الجلد حسب النوع، ولكن هناك مؤشرات عامة يجب مراقبتها مثل نمو الجلد الجديد، أو القروح المستمرة التي لا تلتئم، أو التغيرات في الشامات الموجودة، ويمكن أن يتأثر أي جزء من جلدك، ولكنه أكثر شيوعًا في المناطق المعرضة للشمس.

ووفقًا لموقع "healthybuilderz" الطبي، يمكن أن تختلف النموات أو البقع في اللون والحجم والملمس، ويمكن أن تكون البقع السرطانية مجموعة من الألوان، بما في ذلك اللون الأرجواني والبني والأحمر.

التدابير الاحترازية ضد سرطان الجلد

هناك بعض الاحتياطات التي يمكننا اتخاذها لتجنب سرطان الجلد إليكم أبرزهم:

الحماية من الشمس: يمكن أن يساعد استخدام واقي الشمس جلدك من الأشعة الضارة مع ارتداء الملابس الفضفاضة القطنية، ويجب علينا تجنب التعرض المباشر للشمس لأنها تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

فحوصات جلدية منتظمة: يجب إجراء فحوصات ذاتية شهرية للتحقق من وجود أي آفات جديدة أو متغيرة ومن الضروري أيضًا تحديد موعد لفحوصات الجلد السنوية مع طبيب الأمراض الجلدية، خاصة إذا كان لدينا تاريخ من سرطان الجلد أو عوامل الخطر الأخرى.

نمط حياة صحي: من المهم الحفاظ على نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات A وC وE يجب علينا شرب الكثير من الماء طوال اليوم وتجنب استهلاك التبغ.