الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

ازداد معدل البحث عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والإستعلام عن نتيجة الكشف الطبي وما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

يعتبر كارت الخدمات المتكاملة منحة قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل علي توفير خدمات طبية شاملة تشمل العلاج الطبي، والتشخيص، والوقاية، والرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين اذا توافقت الشروط الخاصة بذلك ويوضحها مكتب الوحدة الاجتماعية، كذلك زيادة فرص التعيين ضمن نسبة الـ5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

-إمكانية الدمج في المدارس والجامعات.

 - الحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

-الاستفادة من الخصومات في وسائل النقل والمواصلات. 

-المتكاملة الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة.

 -إمكانية دخول المتاحف والاماكن الاثرية مجانا.

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الاستعلام عن استخراج كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى بالرقم القومي فقط

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط واجب توافرها للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024 وهي كالتالي 

  • يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيما في مصر.
  • يجب أن يكون جنسيته مصري.
  • يجب أن لا يتجاوز عمره الستين عاما.
  • يجب أن لا يكون لديه أي دخل ثابت.
  • يجب أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

واوضحت وزارة التضامن أنه يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول علي  موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي من هنا.
  2. ثم اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
  3. ثم اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  4. وأدخل الرقم القومي الخاص بك.
  5. وأخيرا اضغط على “بحث”.
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الاستعلام عن استخراج كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى بالرقم القومي فقط

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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