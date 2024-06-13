فتح أسواق خارجية جديدة للعمالة المصرية.. آخر تطورات تجربة التعاون مع قبرص

التقى وفد وزارة العمل مع نظيره القبرصي، حيث تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون، وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل بدولة قبرص خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

تشغيل العمالة المصرية في قبرص

وأشار بيان لوزارة العمل، اليوم الخميس، إلى اتفاق الجانبين على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في مصر وقبرص بشأن تشغيل العمالة في قبرص، وذلك من خلال سرعة تشكيل اللجنة المشتركة، وتنظيم لقاءات ثنائية لتحديد آليات التنفيذ، والتعرف على احتياجات الجانب القبرصي من العمالة الوطنية المدربة.

توقيع مذكرة تفاهم

جدير بالذكر أن سامح شكري، وزير الخارجية، وقع مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك في القاهرة، في ضوء جهود الحكومة للحد من الهجرة غير الشرعية، وفتح سوق عمل جديد للعمالة الوطنية بالخارج، وتستهدف مذكرة التفاهم تشغيل 1000 عامل مصري في قبرص خلال السنة التجريبية الأولى.

شارك في اللقاء من الجانب المصري إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، والدكتورة رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومن الجانب القبرصي ناتاليا أندريو، رئيسة إدارة الشئون الأوروبية والدولية بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، في قبرص وممثل بعثة قبرص الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وتعنى أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف ببحث سبل تفعيل التعاون بين مختلف دول العالم فى تأهيل العمالة وفتح أسواق العمل خلال الفترة المقبلة، والدفع نحو تعزيز تصدير العمالة المؤهلة والمدربة.