الخميس 13 يونيو 2024
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المفتى يهنِّئ الرئيس والشعب المصرى والأمَّتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمَّتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هجريًّا، أعاده الله تعالى علينا جميعًا بالخير واليُمن والسلام والبركات.

وقال مفتي الجمهورية -في بيانٍ له اليوم- إننا في هذه الأيام المباركة، نتشارك جميعًا فرحةَ عيد الأضحى المبارك، ونشهد التلاحم الوطني وروح المحبة والتآخي التي تميِّز الشعب المصريَّ العظيم الذي هو في رباط إلى يوم الدين.

وتوجَّه  المفتي بالدعاء للمولى عزَّ وجلَّ بأن يُعيد علينا هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا من عُتقائه من النار في يوم عرفة، وأن تَعُمَّ الأعياد والمحبة والخير والاستقرار مصرنا الحبيبة والمنطقة العربية والإسلامية، وننعم جميعًا بالخير والرخاء والاستقرار.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء في وهيئات الإفتاء عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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