الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

إصابة 7 بجروح وكسور وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية

أصيب منذ قليل، 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة مركز شرطة إدكو، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين سيارتين ميكروباص ونقل بدائرة المركز، مما نتج عنه إصابة 7 اشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة. 

المصابون في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إدكو إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "ا. م"، ٢١ سنة، مقيم بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية، باشتباه ما بعد الارتجاج، "ع. م"، ٢٤ سنة، مقيم بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية اشتباه ما بعد الارتجاج، "م. ا"،  ٢٢ سنة، مقيم بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية، اشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف، "ع. ا"، ٤٨ سنة، مقيم بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالذراعين، "م. ص"، ٣٦ سنة، مقيم بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية، بكدمات متفرقة بالجسم والذراعين، "م. ط"، ٢٨ سنة، مقيم بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية كدمات متفرقة بالجسم، والذراعين، "ا. ر"، ٣٥ سنة، مقيم بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم والذراعين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، لتلقى العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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