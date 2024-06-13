الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة سيوة: توزيع طنى لحوم على 1000 أسرة أكثر احتياجًا بمناسبة عيد الأضحى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، بالدور الوطنى الرائد لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بإشراف من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المعيشية والحماية الاجتماعية للبسطاء والأسر الأكثر احتياجًا.

٢ طن لحوم

وأوضح أن بيت الزكاة والصدقات المصرى قام بتوزيع طنين من اللحوم لعدد ١٠٠٠ أسرة  الأكثر احتياجًا بمركز سيوة والقرى التابعة لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتم تسليم المستفيدين من خلال مناديب المناطق،  وذلك بحضور مصطفى قنديل مدير إدارة البحث ببيت الزكاة بالأزهر الشريف وحاتم النجار مدير رعاية طلاب منطقة مطروح الأزهرية  وأنور مادي أخصائي بمجمع سيوة الأزهري. 

نشر الفكر الوسطى

 وثمّن رئيس مدينة سيوة جهود الأزهر الشريف ودوره في حمل شرف أمانة الدعوة إلى الله ونشر الفكر الوسطى، بالإضافة إلى دوره المجتمعى لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية داخل المدن والقرى والمناطق الشعبية، موجهًا إلى المسئولين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين  فى مختلف القرى والمدن من أجل خدمة البسطاء.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الحالية، والأزمة الاقتصادية العالمية، وبناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ

 مطروح

وفي سياق آخر، كان قد قال محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة في محافظة مطروح، إنه تم عقد اجتماع مع العميد إيهاب فطيم، مدير شركة مياه الشرب فرع سيوة بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، والمهندس علي حيدة، نائب مدير شركة المياه بسيوة، ومحمود قناوي، ممثلًا عن أهالي منطقة أبوبكر الصديق، وذلك لمناقشة مشكلة المياه بمنطقة أبوبكر الصديق ووضع حلول لها.  


انقطاع مياه الشرب

وأوضح أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة زيادة نسبة انقطاع مياه الشرب في المنطقة، وتضرر المواطنين وكيفية التعامل مع الأمر مؤخرًا، مضيفًا أن أساس المشكلة هو قلة نسبة المياه والتي لا تكفي لسد جميع المستهدف. 

رئيس مدينة سيوة الدور الوطني بيت الزكاة والصدقات المصري شيخ الأزهر الشريف مطروح

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