أوركسترا القاهرة تصور مشاعر "الأم الواقفة" برؤية روسينى فى دار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنين السوبرانو منى رفلة، الميتزوسوبرانو جولي فيظى، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا، تدريب وقيادة مايا چيڤينريا، في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على المسرح الكبير.

برنامج حفلات الأوبرا

يتضمن البرنامج أحد أشهر أعمال الموسيقار الإيطالى العالمي جواكينو روسينى والتى تحمل عنوان "الأم الواقفة.. ستابات ماتر"، وكتبت للسوليست والكورال والأوركسترا، وتشير إلى السيدة مريم العذراء ووقوفها أمام الصليب أثناء محنة السيد المسيح، وهو الحدث الذي تم تصويره فى العديد من المؤلفات الموسيقية التي كانت ترافق الطقوس الدينية الكاثوليكية.

جدير بالذكر أن جواكينو روسيني موسيقار إيطالى شهير ولد فى بيزارو عام 1792، كتب العديد من الاعمال التى شكلت تاريخ فن الأوبرا في العالم منها حلاق إشبيلية، عطيل، الكونت أوري، ويليام تل وغيرها، تميز بإحساس فريد في إبداع اللحن، كما كان لأعماله وقع تمثيلي مؤثر ما منحه مكانة رفيعة بين جمهوره، تمكن فى سن مبكرة من إتقان الغناء والعزف على آلة الهاربسيكورد، التحق بأكاديمية مدينة بولونية لدراسة الموسيقى وكتب وهو في الرابعة عشرة من عمره أوبرا دميتريو وبوليبيو التى قدمت على المسرح عام 1812، أدرك أهمية المدرسة الألمانية في التأليف الموسيقى بعناصرها الجديدة وظهر تأثيرها واضحًا في المغناة (الكانتاتا) التي ألفها في أثناء دراسته وقدمت عام 1808، كتب أربعون أوبرا كانت كلها هزلية، أصيب بمرض الاضطراب الوجداني وحالة اكتئاب شديدة بعد رحيل والدته وتوفي فى باريس 1868 عن عمر ناهز 76 عامًا.