ميناء الإسكندرية يستقبل 146 ألف طن سلع وانتظام حركة الملاحة البحرية

انتظمت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال 24 ساعة حيث تم تداول 146 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

تداول 2351 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

كما تم تداول 2351 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1081 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 943 حاوية بما يشكل نسبة 46.6% تقريبًا بالمقارنة بالحاويات الصادر في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة كما تم تداول 327 حاوية ترانزيت.

ضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.



وكما تم دخول وخروج عدد 35 سفينة، قبل 48 ساعة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 2068 حاوية مكافئة قبل 248 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1178 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 890 حاوية بما يشكل 43% تقريبًا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة، تم تداول 101 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.