"كونسير أوبرا ماسكوريد" مع أوركسترا القاهرة يتألقان في الأوبرا

قدمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع سفارة الدانمارك بالقاهرة، حفلا على المسرح الكبير تحت عنوان كونسير أوبرا ماسكوريد "Musquerade" للمؤلف الموسيقي كارل نيلسن، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو الدانماركي بيتر إتراب لارسن، بمشاركة كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا نبيل.

فنانو الدنمارك في دار الأوبرا

وتألق نخبة من المغنيين الدانماركيين السوبرانو سوزان إلمارك، التينور شارلز ووركمان، الباريتون مروتن ستوجارد، وصوليست فرقة أوبرا القاهرة "الباريتون مصطفى محمد، التينور مصطفى مدحت، مينا روفائيل وإبراهيم ناجي"، وتجمل المسرح بلوحة إبداعية حملت مزجا فريدا بين الفنون الدانماركية والروح المصرية.

وشهد الحفل حضور خاص لمتذوقي الفنون الجادة من شرائح جماهيرية متنوعة، مع حضور لافت من الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، ما يدل على تميز المستوى الفني للأوبرا وفرقها في تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية.

دارت قصة كونسير أوبرا ماسكوريد حول ليندر وليونورا اللذان التقيا بالصدفة في حفل تنكري وأقسما على أن يدوم حبهما إلى الأبد وتبادلا الخواتم، في اليوم التالي أخبر ليندر خادمة هنريك عن حبه الجديد وأصيب بالذهول عندما ذكره هنريك بأن والديه خطبا له ليونورا ابنة ليونارد من سلاجيلس النائية؛ وخلال الفصل الثالث تقابل جميع الأطراف فى الحفل التنكري الليلي وانكشف كل شئ وانتهت القصة لصالح الجميع.

يذكر أن قصة أوبرا ماسكوريد تدور في ثلاثة فصول، وعرضت لأول مرة في 11 نوفمبر 1906 على المسرح الملكي الدانماركي بكوبنهاجن وتمتعت بشعبية كبيرة، إذ تعتبر الأوبرا الوطنية للبلاد.