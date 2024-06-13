تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 920 شاحنة و635 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 460 شاحنة و621 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 460 شاحنة و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال ثلاث سفن وهي الرياض، ALCUDIA EXPRESS، DRAGON، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض والحرية2 وغادرت ثلاث سفن وهى أمل، الرياض وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3650 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، أور وأيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4635 راكب بموانيها.

مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح اليوم

في سياق آخر يستعد مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الخميس، لاستقبال 7 آلاف سائح على متن 17 رحلة طيران دولية، وذلك من بين 143 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة، حيث تقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ومن ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم بها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



وحسب جداول وصول الرحلات المعلنة بمطار مرسي علم الدولي إنه من المقرر أن يستقبل اليوم المطار 17 رحلة طيران، من بينها رحلتان من إيطاليا، و4 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، رحلتان من سويسرا، ورحلة من هولندا ورحلتان داخليتان، رحلتان من بولندا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبلة 143 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.