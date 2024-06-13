الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 920 شاحنة و635 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

 وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 460 شاحنة و621 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 460 شاحنة و14 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال ثلاث سفن وهي الرياض، ALCUDIA EXPRESS، DRAGON، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض والحرية2 وغادرت ثلاث سفن وهى أمل، الرياض وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3650 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، أور وأيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4635 راكب بموانيها.

 

مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح اليوم 

 

في سياق آخر يستعد مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الخميس، لاستقبال 7 آلاف سائح على متن 17 رحلة طيران دولية، وذلك من بين 143 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة، حيث تقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ومن ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم بها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.


وحسب جداول وصول الرحلات المعلنة بمطار مرسي علم الدولي إنه من المقرر أن يستقبل اليوم المطار 17  رحلة طيران، من بينها رحلتان من إيطاليا، و4 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، رحلتان من سويسرا، ورحلة من هولندا ورحلتان داخليتان، رحلتان من بولندا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبلة 143 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات ميناء سفاجا مطار مرسى علم رحلة طيران موانئ مطار

مواد متعلقة

بـ193 مسجدًا.. البحر الأحمر تستعد لاستقبال عيد الأضحى

تصدير 29 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 31 ألف طن ألومنيوم

هل تؤثر الخراف النافقة على أسماك القرش بسواحل الغردقة؟

تعليم البحر الأحمر: لا شكاوى أو تجاوزات فى أول امتحانات الثانوية العامة

"الله محبة".. أسقف الأقباط الكاثوليك بالغردقة يشترى أضحية العيد

بدء امتحانات الثانوية العامة بالغردقة وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لأولياء الأمور

مرسى علم تستقبل 5 آلاف سائح على متن 27 رحلة طيران دولية.. اليوم

عيد الأضحى.. 50 ألف جنيه غرامة الذبح بشوارع البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

"حماس" تكشف عن جميع طلباتها فى "تعديل المقترح الأمريكى"

آخر تطورات قضية شقيق كهربا ورضا البحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل