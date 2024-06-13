الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

وتوقعت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة غائم نهارا على أغلب أنحاء البلاد، حار على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم الخميس 13 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 13 يونيو 2024

يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس
حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الجمعة 14 يونيو 2024 تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 44 درجة في الظل وذروة هذه الموجه من الخميس إلى السبت لتنخفض درجات الحرارة من الأحد، وتكون بمعدل ( 3-4 ) درجات وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة.

تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء على على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية بينما يكون الطقس معتدل ليلًا ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أفادت الارصاد، أن حالة الطقس تشهد استمرار تأثر البلاد البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وتكون مرتفعة في حراراتها.

وأشارت إلى أنه من يوم السبت ستنخفض قيم درجات الحرارة ولكن سيظل تأثير الموجة والأجواء شديدة الحرارة، وبدءًا من يوم الأحد والإثنين سيحدث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات، ومتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

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حالة الطقس في الاسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية موجة حارة، أكثر من 31 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع طوال فترة النهار وتعود إلى الانخفاض مرة أخرى في ساعات الليل، ولكن يوجد انخفاض في نسبة الرطوبة والتي وصلت إلى 48%، وسرعة رياح 16 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة طويلة حارة من ارتفاعات في درجات الحرارة، اليوم الخميس والجمعة والسبت، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على  الأنحاء كافة.

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