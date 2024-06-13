انطلاق ماراثون الدراجات بمصيف بلطيم فى كفرالشيخ

أعلن هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، عن انطلاق مارثون الدراجات، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للداجات وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والاتحاد المصري للدراجات.

وبدأ المارثون من أمام معسكر الشباب والرياضة بمنطقة الفنار حتي نهاية شاطئ الزهراء بمشاركة 400 مشارك من كل المحافظات.

وزير الشباب يطلق إشارة بدء الماراثون

وشهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، انطلاق ماراثون الدراجات بمدينة بلطيم اليوم احتفالا باليوم العالمي للدراجات بمشاركة 400 شاب، أطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة الشباب بكل المحافظات.

بدأت الفعاليات من أمام معسكر الشباب ببلطيم مرورًا بشوارع المدينة الساحلية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتواجد أمني ومشاركة الأخصائيين الرياضيين من الهيئات الرياضية، الماراثون تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بإشراف الدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ماراثون الدراجات ببلطيم بحضور عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتورة عبير محمد على، بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وتستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة لمبادرتها الناجحة “دراجتك.. صحتك” فى إطار الاحتفال باليوم العالمي وتهدف هذه المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام الدراجات في حياتهم اليومية من خلال توفير الدراجات بأسعار مدعمة وتسهيلات في السداد.

ومن المقرر أن يُطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رابط التسجيل والدفع للمواطنين الراغبين في الحصول على الدراجات المتاحة ضمن المبادرة، اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 وتنشر الصفحة الرسمية للوزارة على تطبيق فيسبوك، الرابط في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما انطلقت تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفرالشيخ لكرة السلة لمرحلة البراعم لمواليد 2012 على ملعب الإكليرك بنادى الإرادة والتحدي وملعب مدرسة الشهيد حمدى وعددهم 15 لاعبا أيام «الأحد، الإثنين، الأربعاء، الخميس» من كل أسبوع، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن لعبة كرة السلة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، ينفذ فى مرحلتين "الناشئين" من مواليد 2008 و2009 والمدربين هم الكابتن خالد جمال الدين والكابتن أحمد العطافي والإدارى أحمد مجدى أما عن المرحلة الثانية "البراعم" تدريب الكابتن جمال الدين وأحمد العطافي وإداري المشروع الكابتن محمود سلطح.

ويحظى المشروع القومي بمحافظة كفرالشيخ بسجل حافل من البطولات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الإفريقي، كما وصل إلى العالمية فى لعبة المصارعة خاصة ومركزها بيلا وأيضا مواهب لاعبى تايكوندو المشروع، صائد البطولات، وقد جاء ذلك تحت إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفرالشيخ.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ تقوم بتنظيم فعاليات رياضية عديدة في مختلف أنحاء المحافظة وذلك من أجل الحفاظ علي الصحة العامة وأيضا تقوم بتنظيم فعاليات ثقافية.