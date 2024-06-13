الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فراس السواح ينتظر "الوحي والنص".. قراءة في المشروع المحمدي

فراس السواح
فراس السواح

ينتظر الباحث والمفكر السوري فراس السواح، صدور أحدث مؤلفاته البحثية العلمية، تحت عنوان “الوحي والنص”.. قراءة في المشروع المحمدي"، والذي يصدر خلال أيام عن دار التكوين للنشر بدمشق، ضمن مشروعه البحثي وأعماله الكاملة.

إطلالة علي مؤلف قراس السواح الجديد

يذهب فراس السواح في كتابه الجديد ــ تحت الطبع ــ إلى أن: "دُعي الإسلام الذي وصلنا من القرون الهجرية الأولى لدى الباحثين الغربيين بالإسلام الأرثوذكسي، وهو مصطلح لا يحيل على الأرثوذكسية كمذهب مسيحي بل يتضمن معاني المحافظة وتقديس الماضي والخوف من الجديد.

ويضيف “السواح” في مقدمته لكتابه “الوحي والنص”:  فمنذ القرن السادس الهجري والإسلام يعيد إنتاج نفسه، أو نسخ رديئة منه وأكثر مقاومة للتلاؤم مع معطيات عصرها، تجلت حديثًا في الإسلام السياسي الذي أنتج الفكر التكفيري والجهادي. 

لهذا فقد صار المسلمون الذين يتهيأون لدخول العصر الحديث، والمشاركة في إنتاج ثقافته بدلًا من استهلاكها أمام خيارين، فإما أن يدخلوا العصر بلا دين كما فعلت أوروبا عندما تركت الدين للتقوى الفردية وتحولت إلى مجتمعات لا دينية، أو أن يدخلوه مع الدين بعد مراجعة نقدية شاملة للموروث الديني بقضه وقضيضه، من أجل إسلام يليق بالعصر وأكثر اتفاقًا مع مقاصد القرآن الكريم. 

إن ما سيلي من فصول هذا الكتاب هو مساهمة في هذا المشروع، أقدمها بمنهجية مؤرخ أديان يرى إلى الإسلام في السياق العام لمسيرة الإنسان المعرفية.

قائمة الأعمال الكاملة للباحث فراس السواح

وتضم أعمال الكاتب والباحث والمتخصص في المثيولوجيا وتاريخ الأديان فراس السواح الكاملة، مؤلفات: مغامرة العقل الأولى ــ ملحمة جلجامش ــ لغز عشتار.. الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة ــ الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم: هل جاءت التوراة من جزيرة العرب؟ ــ دين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ــ جلجامش: ملحمة الرافدين الخالدة ــ الأسطورة والمعني: دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية ــ آرام دمشق وإسرائيل: في التاريخ والتاريخ التوراتي ــ كتاب التاو تي تشينغ: إنجيل الحكمة التاوية في الصين ــ الرحمن والشيطان: الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية ــ تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود ــ مدخل إلي نصوص الشرق القديم ــ الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهودية ــ موسوعة تاريخ الأديان في خمسة مجلدات ــ طريق إخوان الصفا المدخل إلي الغنصوية الإسلامية ـ الإنجيل برواية القرآن ــ ألغاز الإنجيل ــ أساطير الأولين: القصص القرآني ومتوازياته التوراتية ــ الله الكون والإنسان: نظرات في تاريخ الأفكار الدينية ــ فصول من الفلسفة الصينية مع النص الكامل لكتاب الحوار لكونفوشيوس وكتاب منشيوس.

فراس السواح الوحي والنص قراءة في المشروع المحمدي دار التكوين للنشر أعمال فراس السواح الكاملة الإسلام الأرثوذكسي

مواد متعلقة

باسم طه: صدور مجموعتي الأولى عن "الكتاب الأول" مكسب كبير لي (حوار)

صدور "العين والرؤية" لـ أحمد حسن عوض عن "الأعلى للثقافة" خلال أيام

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

بعد قليل.. محاكمة أم قتلت ابنتها بمساعدة عشيقها في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل