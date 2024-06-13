فراس السواح ينتظر "الوحي والنص".. قراءة في المشروع المحمدي

ينتظر الباحث والمفكر السوري فراس السواح، صدور أحدث مؤلفاته البحثية العلمية، تحت عنوان “الوحي والنص”.. قراءة في المشروع المحمدي"، والذي يصدر خلال أيام عن دار التكوين للنشر بدمشق، ضمن مشروعه البحثي وأعماله الكاملة.

إطلالة علي مؤلف قراس السواح الجديد

يذهب فراس السواح في كتابه الجديد ــ تحت الطبع ــ إلى أن: "دُعي الإسلام الذي وصلنا من القرون الهجرية الأولى لدى الباحثين الغربيين بالإسلام الأرثوذكسي، وهو مصطلح لا يحيل على الأرثوذكسية كمذهب مسيحي بل يتضمن معاني المحافظة وتقديس الماضي والخوف من الجديد.

ويضيف “السواح” في مقدمته لكتابه “الوحي والنص”: فمنذ القرن السادس الهجري والإسلام يعيد إنتاج نفسه، أو نسخ رديئة منه وأكثر مقاومة للتلاؤم مع معطيات عصرها، تجلت حديثًا في الإسلام السياسي الذي أنتج الفكر التكفيري والجهادي.

لهذا فقد صار المسلمون الذين يتهيأون لدخول العصر الحديث، والمشاركة في إنتاج ثقافته بدلًا من استهلاكها أمام خيارين، فإما أن يدخلوا العصر بلا دين كما فعلت أوروبا عندما تركت الدين للتقوى الفردية وتحولت إلى مجتمعات لا دينية، أو أن يدخلوه مع الدين بعد مراجعة نقدية شاملة للموروث الديني بقضه وقضيضه، من أجل إسلام يليق بالعصر وأكثر اتفاقًا مع مقاصد القرآن الكريم.

إن ما سيلي من فصول هذا الكتاب هو مساهمة في هذا المشروع، أقدمها بمنهجية مؤرخ أديان يرى إلى الإسلام في السياق العام لمسيرة الإنسان المعرفية.

قائمة الأعمال الكاملة للباحث فراس السواح

وتضم أعمال الكاتب والباحث والمتخصص في المثيولوجيا وتاريخ الأديان فراس السواح الكاملة، مؤلفات: مغامرة العقل الأولى ــ ملحمة جلجامش ــ لغز عشتار.. الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة ــ الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم: هل جاءت التوراة من جزيرة العرب؟ ــ دين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ــ جلجامش: ملحمة الرافدين الخالدة ــ الأسطورة والمعني: دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية ــ آرام دمشق وإسرائيل: في التاريخ والتاريخ التوراتي ــ كتاب التاو تي تشينغ: إنجيل الحكمة التاوية في الصين ــ الرحمن والشيطان: الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية ــ تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود ــ مدخل إلي نصوص الشرق القديم ــ الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهودية ــ موسوعة تاريخ الأديان في خمسة مجلدات ــ طريق إخوان الصفا المدخل إلي الغنصوية الإسلامية ـ الإنجيل برواية القرآن ــ ألغاز الإنجيل ــ أساطير الأولين: القصص القرآني ومتوازياته التوراتية ــ الله الكون والإنسان: نظرات في تاريخ الأفكار الدينية ــ فصول من الفلسفة الصينية مع النص الكامل لكتاب الحوار لكونفوشيوس وكتاب منشيوس.