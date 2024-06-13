الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا نحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2024؟

اليوم العالمي للمتبرعين
اليوم العالمي للمتبرعين

بحتفل العالم سنويًا بـاليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2024، عادة ما يتبرع الشخص بالدم إلى بنك الدم أو إلى منظمة تقوم بجمع الدم لنقله، لمساعدة الغير.

يعد التبرع بالدم مهمة مطلوبة للإمداد المستمر بالدم الصحي لصناعة الرعاية الصحية، يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في كل عام لرفع مستوى الوعي حول أهمية التبرع بالدم وحث المزيد من الناس على التبرع بالدم وبينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم الخاص، وعليه نستعرض تفاصيل الاحتفال بهذا اليوم، وفقًا لموقع Hindustan times.

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تاريخ الاحتفال بـ اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في 14 يونيو من كل عام، ويوافق هذا العام اليوم العالمي للمتبرعين بالدم يوم الجمعة.

في عام 1940، أجرى عالم يدعى ريتشارد لوير عملية نقل دم بين كلبين دون أي آثار سيئة، سمح هذا الإنجاز بتطوير تقنيات نقل الدم الحديثة وجعل التبرع بالدم ونقله إجراءً منتظمًا في قطاع الرعاية الصحية وفي عام 2005، أعلنت جمعية الصحة العالمية أن يوم 14 يونيو هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم من كل عام ومن وقتها، يتم الاحتفال بهذا اليوم كل عام.

دلالة:

موضوع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لهذا العام هو: 20 عامًا من الاحتفال بالعطاء: لشكر المتبرعين بالدم، ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم بهدف رفع مستوى الوعي حول أهمية التبرع بالدم ودعم المجتمعات، ويحث اليوم أيضًا الناس على التبرع بالدم للمساعدة في الإمداد المستمر بالدم الصحي لصناعة الرعاية الصحية، "إن الذكرى السنوية العشرين لليوم العالمي للمتبرعين بالدم هي فرصة ممتازة وفي الوقت المناسب لشكر المتبرعين بالدم في جميع أنحاء العالم على تبرعاتهم المنقذة للحياة على مر السنين، وتكريم التأثير العميق على كل من المرضى والمتبرعين، وكتبت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي على الإنترنت: "التحديات المستمرة وتسريع التقدم نحو مستقبل يكون فيه نقل الدم الآمن متاحًا للجميع".

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