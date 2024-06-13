جامعة عين شمس الأولى محليًا و201 عالميًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة



حققت جامعة عين شمس المركز الأول محليًا والسابع أفريقيا وال٢٠١ عالميا في تصنيف THE impact ranking الخاص بتصنيف أداء جامعات العالم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقد جاءت نتائج جامعة عين شمس نتيجة التنسيق بين فريق التصنيف الدولى تحت إدارة الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي ومركز التميز للاستدامة بإدارة الدكتور أحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة وذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وإدارات الجامعة لعرض إنجازات جامعة عين شمس فى خدمة مختلف أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر، وقد تمكنت الجامعة من تحقيق ترتيب فى كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وفي سياق آخر استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وفدًا من وزراء التعليم الأفارقة يضم السيدة أنجيلي ماكومبو نوتومبا، نائبة الأمين التنفيذي للتكامل الإقليمي للمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي SADC، لويزا ماريا جريلو، وزيرة التعليم في أنجولا، نتوي رابابا، وزير التعليم في ليسوتو، إستر آنا نغيبوندوكا، وزيرة التعليم والفنون والثقافة في ناميبيا، السيدة نوريانا مونيكو، السكرتيرة الدائمة لوزارة التربية والتعليم في زامبيا، مندوبة الوزير.

تأتي الزيارة في إطار التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والمتمثلة في برنامج الغذاء العالمي لمنطقة دول جنوب إفريقيا من مجموعة التنمية لمنطقة جنوب إفريقيا (سادك - SADC)، حيث تهدف الزيارة إلى التعرف على التجربة المصرية في مجال التعليم الرقمي، بما يسهم في تبادل المعرفة ودعم التعلم بين الأقران وذلك بهدف تطوير دول مجموعة سادك لنظمهم التعليمية الرقمية على غرار التجربة المصرية المميزة في هذا المجال