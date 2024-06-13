الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يشيد بدور المبادرات الرئاسية في دعم صحة المرأة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الصحة الانجابية  تلعب دورًا محوريًا في الصحة العامة وتؤثر  بشكل واسع علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي، ويساعد ذلك على مكافحة الفقر والمرض، وتحسين صحة الأم.


جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته شركة أورجانون تحت شعار "لأجلها"، بحضور السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، والسيد كيفن علي، الرئيس التنفيذي لشركة أورجانون.

وأوضح وزير الصحة والسكان، ان التحدي الذي يواجه السكان والذي يرتبط بالنظام الصحي، وخاصة صحة المرأة، يتم التغلب عليه  من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية في هذا المجال، مشيرا إلى دور الصحة الانجابية  كحل حاسم لتحسين الظروف السكانية والصحة العامة بشكل عام.

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وسلط الدكتور خالد عبد الغفار، الضوء على أهمية الاستراتيجية السكانية، وهي الأنشطة التي بدأت وزارة الصحة والسكان تنفيذها منذ إطلاق الاستراتيجية السكانية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والتى لها تأثير كبير على التغيرات الديموغرافية وتساهم في الحفاظ على الصحة العامة.


وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أبرز الجهود المشتركة بين وزارة الصحة والسكان وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تدعم الاستراتيجيات الصحية والرؤية المشتركة لبرامج الصحة الانجابية، خاصة برنامج "أسرة" الذي تم إطلاقه ويهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة الفنية والتدريب لموظفي وزارة الصحة والسكان،  لتحسين جودة خدمات ومعلومات الصحة الانجابية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق الوصول إلى المناطق الريفية والمحرومة، ودمج خدمات الصحة الانجابية  في الخدمات الصحية الحالية لرعاية المراهقين والشباب والنساء والرجال.


وأضاف "عبد الغفار "، أن التحكم في توقيت الحمل، وتطبيق المباعدة، يقلل من المخاطر الصحية ويتيح فترة تعافي أساسية بين حالات الحمل، بالإضافة إلى ذلك يمكن النساء المصابات بأمراض مزمنة فى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتها وصحة أطفالها.
 

وأشار "عبد الغفار"، الى أن مشاركة القطاع الخاص في الاستراتيجية الوطنية للسكان، تجسد كيف يمكن لمشاركة القطاع الخاص أن تؤدي إلى نتائج افضل وأسرع في الصحة العامة، وأدي هذا التعاون إلى تحسين إمكانية حصول النساء على الخدمات الصحية.

ونوه "عبدالغفار"، أن الوزير اختتم  كلمته بدعوة الحضور لفعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية عام 2024.

من جانبها قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى،  إن  شركة أورجانون وعملها في مصر مثالًا يحتذى به للشراكة والتعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مجال الرعاية الصحية، حيث يساهم التعاون الأمريكي في دعم أولويات العمل، بالتعاون الوثيق مع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وجميعهم يعملون لتحقيق هدف مشترك، ونعمل جميعا على بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للشعبين المصري والأمريكي على حدٍ سواء.

و قال كيفن علي، الرئيس التنفيذي لأورجانون، إن إحداث التغيير يتطلب تعاونًا، فلا يمكن لأي كيان أو قطاع بمفرده تحسين صحة النساء، كما تهدف أورجانون، من خلال العمل مع صناع التغيير والشركاء، إلى تقديم وتوسيع نطاق الحلول الصحية التي تساعد في خلق مكان أكثر عدالة في العالم، ويساعد وجود الأدوات والموارد والخيارات سيدات مصر على التحكم في صحتهن واتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر صحة، معًا، ويمكننا طرح حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية وضمان مستقبل مشرق للجميع.

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