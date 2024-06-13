الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. استكمال محاكمة 8 ضباط مزيفين سرقوا محل ذهب بالجيزة

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم، محاكمة 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة مالك محل ذهب كرها عنه فى منطقة الجيزة.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزي.

تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 14759 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة، أن المتهمين " م. ع " 52 سنة، صاحب سوبر ماركت، "م. ال " 42 سنة، طباخة، "ع. ر " 27 سنة، سائق، "ف. ر" 27 سنة سائق، " و. م" 29 سنة، سائق، " ع. ش " 27 سنة، بائع، " أ. م " 32 سنة، "ع. ع" 41 سنة، سرقوا المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه " م. م" مالك محل ذهب كرها عنه، عن طريق استدراجه إلى مقصدهم وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثالث سلاحا ناريا فى وجه فالقوا الرعب فى نفسه وتمكنوا من شل إرادته وسرقته.

كما أحرز المتهم الثالث سلاح ناريا، وانتحل المتهمين من الثالث حتى الثامن صفة أفراد شرطة.

 استدراج المجني عليه

وتبين من التحقيقات أنه تم استدراج المجني عليه من قبل المتهمين وإيهامه بقدرتهم على استبدال العملات المحلية إلى عملة أجنبية، وما أن وصل إلى قبلتهم حتى قام المتهمون بسرقته كرها عنه بان ظهروا بمظهر أفراد شرطة وأشهروا سلاحا ناريا فى وجهه وألقوا الرعب في نفسه وتمكنوا من الاستيلاء على أمواله وفروا هاربين.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة 8 متهمين ب تشكيل عصابي ة ضباط شرطة ة مالك محل ذهب منطقة الجيزة

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