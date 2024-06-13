الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|الأهلى يستعد لمواجهة فاركو وحزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الأهلي يتجه إلى الإسكندرية مساء غدٍ استعدادًا لمواجهة فاركو

ينهي فريق الكرة الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة  استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها السابعة من مساء غدٍ، الجمعة، بالإسكندرية في الدوري الممتاز.

وبعد الانتهاء من التدريبات يتجه المارد الأحمر  للإسكندرية للمبيت بها استعدادًا لمواجهة فاركو.

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حمو بيكا فى القسم.. التحقيق في بلاغه ضد مذيع ومحامٍ

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقًا موسعًا في اتهام مطرب المهرجانات حمو بيكا لمذيع ومحامٍ بالإساءة إليه وسبه على الهواء.

تقدم مطرب المهرجانات حمو بيكا، منذ قليل، ببلاغ ضد مذيع بإحدى القنوات الفصائية ومحامٍ كان ضيفًا بالحلقة، متضررًا من قيامهما بالتعدى عليه بالسب والقذف. 

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"حزب الله" ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 12 يونيو 2024، وفقا للآتي": 

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أسعار الفراخ اليوم الخميس 13-6-2024 فى بورصة الدواجن

واصلت أسعار الفراخ تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية، بعد أن تجاوزت مستوى الـ٩٠ جنيهًا لعدة أسابيع، حيث تراجعت مرة أخرى لمستوى 80 جنيهًا، ويعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس 13-6-2024  في بورصة الدواجن.

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لماذا قفزت مصر 100 مركز فى ترتيب مؤشر جودة الطرق؟

أوضح الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، ماهية  مؤشر جودة الطرق، قائلًا: "إن جودة الطرق مؤشر عالمي يعكس حجم مشروعات البنية الأساسية التي تمت في قطاع الطرق وفي نفس الوقت يبين تكاملية هذه الشبكة وعلاقتها بما هو موجود في باقي دول العالم، وبناء عليه يتم إعطاء درجة لحجم شبكة الطرق التي تم إنشاؤها في هذه الدولة. 

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إسرائيل حزب الله حمو بيكا الاهلى فاركو أسعار الفراخ

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