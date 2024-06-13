الحق التنسيق.. تنسيق مدارس التمريض محافظة البحيرة وشروط الالتحاق بها

تنسيق التمريض فى جميع مدارس التمريض في محافظة البحيرة، للعام الدراسي 2024، حيث سيتم فتح التقديم بداية من السبت 6 يو ليو القادم حتى 18 يو ليو القادم لمدة اسبو عين بجميع مدارس التمريض الموجودة بالمحافظة.

وتُعتبر عملية تنسيق التمريض في محافظة البحيرة للعام 2024 من الأمور المهمة للطلاب الذين انتهوا من دراسة المرحلة الإعدادية، وتعتبر هذه العملية خطوة مهمة في مسار التحاق الطلاب، والطالبات بكليات ومعاهد التمريض بمحافظة البحيرة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على موعد إعلان تنسيق التمريض فى جميع مدارس البحيرة.

تنسيق مدارس التمريض محافظة البحيرة وشروط الالتحاق بها

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير تنسيق مدارس التمريض محافظة البحيرة وشروط الالتحاق بها.

تنسيق مدارس التمريض فى محافظة البحيرة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة خلال الساعات القليلة الماضية عن شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024 حيث سحب ملفات التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة دفعة 2023/2024 بداية من يوم السبت الموافق 6 يوليو القادم وتستمر حتى 18 يوليو القادم، على مدار أسبوعين، وذلك في جميع مدارس التمريض الموجودة داخل محافظة البحيرة والبالغ عددها 21 مدرسة، حيث يتم تقديم الأوراق من قبل ولي أمر الطالب فقط، على أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية العامة الحديثة للعام 2023/2024، وسيتم اجراء التنسيق على مستوى كل مركز إداري على حدة، طبقًا للإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة الإعدادية العامة.

شروط الالتحاق بمدارس تمريض البحيرة

شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة البحيرة للعام الدراسي 2024/2025 تشمل:

اجتياز المتقدمين للاختبارات الشخصية وكشف الهيئة والاختبارات الطبية.

تناسق الطول مع الوزن والاختبار النفسي.

اختبار القدرات والذي يشمل اختبار اللغة العربية واللغة الإنجليزية وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

لا توجد إعادة للاختبارات التي يرسب فيها المتقدم.

على الطالب/الطالبة توقيع عدة إقرارات، منها: