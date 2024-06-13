اليوم البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ 50 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

وشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.



ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 17- 9- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه في 18- 3 -2025.

طرح أذون خزانة بـ 45 مليار جنيه أمس



كان البنك المركزي قد طرح، امس الأربعاء، أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.



يشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة25 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 364 يومًا، ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 17-12- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه في 17- 6 -2025.

إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوك

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بدءًا من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024 التالي عليه، وذلك بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، كأكبر إجازة ممتدة بعدد 9 ايام متصلة.

طرح دورى

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.



وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.