تحرير 91 محضر مخالفات متنوعة في حملة تموينية بالغربية

حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملات خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 91 مخالفات متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كما جرى تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي السياق ذاته، تمكنت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، من ضبط سيارة دقيق محمله بـ٩ شكائر دقيق بلدى مدعم تم تجميعها من المخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء وتضبط ٣٧.٥ كيلو لحوم فاسدة وتحرر ٣٤ محضرا بأسواق ومحال شهيرة بقرى محلة روح وصفط تراب والهياتم.

حيث قامت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين بضبط ٢٠ كيلو لحم جاموس بالعظم ذبح خارج المجزر بجزار بمحله روح، ٣.٥ كيلو سجق+٣.٥ كيلو كبده+١كيلو مفروم بمحل سوبر ماركت بقرية محلة روح، ٩.٥ لحم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمى بمطعم بقرية محلة روح.

وقامت مديرية الصحة بالغربية، بتحرير ٨ محاضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية، محضر اعدام اثنين لتر خل بدون بيانات.

كما قامت مديرية التموين، بتحرير ٥ محاضرعدم إعلان عن الأسعار، محضر نقص وزن خبز بمخبز افرنجى بقرية محلة روح، وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير ٨ محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.