الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 141 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

نفذ قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة المحلة الكبرى، وتم خلالها رفع 141 حالة إشغال متنوعة، ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المُشاة والمتعدية على الطريق العام وإزالة عربات يد خشبية خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق الحركة المرورية، وحواجز حديد على الأرض تعوق حركة المرور، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه عليهم بعدم العودة مرة أخرى.

ومن جهته، أشار رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إلى أن تعليمات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

وعلى صعيد منفصل، عقد محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم لمناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بحي أول وثان ومركز طنطا ومركز ومدينة كفر الزيات، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم..

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ المقترحات المقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المزمع تنفيذها خلال  الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، مؤكدا أن  اختيار الشوارع التي سيتم رصفها في خطة العام المالي الجديد، تكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

كما قام محافظ الغربية بجولة مسائية لمتابعة الموقف التنفيذي لـ 5 مشروعات رصف وتطوير بمركز ومدينة طنطا،مؤكدا أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لعروس الدلتا، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

قسم مرافق الغربية رفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات رئيسية وفرعية بمدينة المحلة الكبري رفع 141 حالة إشغال شوارع رئيسية وفرعية بمدينة المحلة الكبري

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