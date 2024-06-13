الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على 16 متهما فى تهريب المهاجرين إلى أمريكا

محكمة
محكمة

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالحكم على 16 متهمًا بتهريب المهاجرين إلى أمريكا.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسسوا مع آخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين، يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر.

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وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين، ومن ضمنهم المجني عليهم ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر، بأن تولوا معًا تدبير انتقال المهاجرين طيرانًا للسفر من دولة مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم للخطر والمعاملة المهينة وغير الإنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجيًا على النحو المبين بالتحقيقات.

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