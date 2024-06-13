الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيراميدز يواجه سموحة للدفاع عن قمة دورى نايل والتأهل لأبطال إفريقيا

بيراميدز فاز فى آخر
بيراميدز فاز فى آخر مبارياته على الجونة

يستضيف بيراميدز فريق سموحة في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر لمسابقة  دوري نايل.

ويسعى بيراميدز متصدردوري نايل برصيد 53 نقطة بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق الفوز وضرب عدة عصافير بحجر واحد حيث يعني الفوز الاحتفاظ بقمة الدوري وتحقيق الانتصار العاشر على التوالي، والأهم أن الفوز سيضمن مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل في حالة اللجوء لنتائج الدور الأول في الدوري لاختيار الفرق الأربعة التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

بيراميدز يسعى للفوز العاشر على التوالى 

وخاض بيراميدز 22 مباراة في دوري نايل وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الخامس عشر والثامن عشر وحقق بيراميدز 16 انتصارا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا وفاز في آخر تسع مباريات على الجونة والمقاولون والبنك الأهلي وإنبي ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وأخيرا الجونة.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال وأحمد فتحي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه ووليد الكرتي ومهند لاشين وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمد رضا بوبو ومحمود  زلاكة ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي ودودو الجباس وفخري لاكاي.

سمو حة فى مهمة الصعود للمركز الثالث

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز السادس برصيد 35 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع والعشرين وحقق سموحة تسعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر ست مباريات وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

وجمع سموحة عشر نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على المقاولون والزمالك والاتحاد السكندري والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام زد إف سي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 والصعود للمركز الثالث.

أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان وحسين تيمور ومحمد مغربي وحسام هريدي وأحمد عبدالحكم وجاستس آرثر وطارق علاء ومحمد مصطفى ميدو وعبد الرحمن عامر وعمرو قلاوة وحمدي علاء وإسلام جابر والحبيب أحمد حسن ومحمد متولي كناريا وأحمد خالد وحسام جريشة ومحمود جمعة ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة ولحسن دحدوج وفادي فريد وحسام حسن.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده أحمد عبدالغني وأحمد عادل عبدالفتاح ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.

بيراميدز سموحة دوري نايل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش أحمد سامي

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