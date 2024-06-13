اليوم.. وزير الشباب والرياضة يطلق الدفعة الثالثة لمبادرة "دراجتك.. صحتك"

يُطلق اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رابط التسجيل والدفع للمواطنين الراغبين في الحصول على الدراجات المتاحة ضمن المبادرة، وسيتم نشر الرابط في تمام الساعة الخامسة مساءً على صفحة "بوابة مصر للشباب والرياضة" على فيسبوك.

ويحتوي رابط التسجيل والدفع على جميع تفاصيل المبادرة، بما في ذلك سعر ونوع الدراجات المتوفرة، وإجراءات وفترات التقسيط، وموعد بدء تسليم الدراجات للمواطنين المسجلين.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الدراجات بأسعار مدعمة، وتحفيزهم على اعتماد وسيلة مرور صحية ومستدامة.

وتطلق وزارة الشباب والرياضة الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة لمبادرتها الناجحة "دراجتك.. صحتك". وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدراجات، وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام الدراجات في حياتهم اليومية من خلال توفير الدراجات بأسعار مدعمة وتسهيلات في السداد.

وتعكس مبادرة "دراجتك.. صحتك" التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الرياضة والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية بين المواطنين.

ومن المتوقع أن يحظى هذا الإعلان بترحيب كبير من الجمهور، حيث سيتاح لهم فرصة الحصول على دراجة بأسعار ميسرة وبتسهيلات في السداد، ما يعزز الوعي الصحي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

على جانب اخر شهد وزير الشباب والرياضة، حفل ختام نهائي قطاع القاهرة الكبري وشمال الصعيد لدوري مراكز شباب مصر، بحضور الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والنائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باحتضان المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات لنهائي قطاع القاهرة الكبري وشمال الصعيد لدوري مراكز شباب مصر، مؤكدا أن هذه الاستضافة تعبر عن الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الشباب والمدن الشبابية والرياضية والتي تم تطويرها بشكل كبير من مختلف الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية للشباب المصري.