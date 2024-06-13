الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. صحوة مودرن فيوتشر تصطدم برغبة الجونة فى العودة للانتصارات

مودرن فيوتشر تعادل
مودرن فيوتشر تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري مع المصري

يحل الجونة ضيفا على فريق مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري نايل.

 

ويحتل مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف المركز العاشر في جدول دوري نايل برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر وحقق مودرن فيوتشر سبعة انتصارات وتعادل 11 مرة وخسر خمس مباريات وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا.

 

مودرن فيوتشر لايعرف الهزيمة مع طلعت يوسف

وقاد طلعت يوسف فريق مودرن فيوتشر في أربع مباريات منها ثلاث مباريات في دوري نايل جمع منها خمس نقاط بالفوز على إنبي والتعادل مع الزمالك والمصري إضافة للفوز على بترول أسيوط في دور ال32 لبطولة كأس مصر ويسعى مودرن فيوتشر للفوز والوصول للنقطة 35 والتقدم للمركز الخامس في حالة هزيمة سموحة أمام بيراميدز.

على الجانب الأخر يحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة من سبعة انتصارات وتسعة تعادلات و8 هزائم وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا.

 

الجونة والعودة للانتصارات 

وجمع الجونة نقطتين فقط من أخر خمس مباريات بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وبيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات الغائبة منذ  46 يوما وبالتحديد منذ الفوز على الاتحاد السكندري يوم 27 أبريل الماضي والوصول للنقطة 33 والوصول للمركز التاسع.

 

علاء عبد العال استغل فترة توقف الدوري الأخيرة في تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا ومعالجة الأخطاء والتركيو على انعاش الجانب الهجومي حتى يتمكن الفريق من استعادة نغمة الانتصارات وتأمين موقفه في جدول دوري نايل.

 

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده هشام الدسوقي ومحمد مجدي سليمان ومعهم محمد الغازي حكما رابعا وخالد جمال الغندور حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الجونة مودرن فيوتشر طلعت يوسف علاء عبد العال

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