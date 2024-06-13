الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يتجه إلى الإسكندرية مساء غد استعدادا لمواجهة فاركو بمسابقة دورى النيل

تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي

ينهي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة  استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها السابعة من مساء غدًا، الجمعة، بالإسكندرية في الدوري الممتاز.

وبعد الانتهاء من التدريبات يتجه المارد الأحمر  للإسكندرية للمبيت بها استعدادًا لمواجهة فاركو.

ويرغب الأهلي في الفوز بها من أجل مواصلة رحلة الصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على لقب الدوري.

واستأنف الفريق تدريباته امس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو التي تجمع ‏الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمرحلة القادمة.‏

وعقد مارسيل كولر جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة ببرنامج الفريق، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية ‏تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.‏

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات خططية متنوعة للاعبين، في الوقت الذي أدى فيه علي معلول جلسة في «الجيم» ضمن ‏برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له.

ويحتل  المارد الأحمر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، من أصل 15 مباراة خاضها، بواقع 10 انتصارات، و3 تعادلات، وخساراتين.

بينما يدخل فريق فاركو مبارات أمام الأهلي وهو في وضع حرج، حيث يحتل المركز الـ16 في ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 23 مباراة خاضها، بواقع 4 انتصارات، و9 تعادلات، و10 هزائم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت الماضي، واطمأن خلالها الجهاز الفني على ‏جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق‎.

فيما كان آخر ظهور للنادي الأهلي قبل فترة التوقف الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، وتمكن المارد الأحمر من التتويج باللقب الـ12 في تاريخه.

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