طلب إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك.. إنجاز جديد لـ"المحطات النووية"

تقدمت هيئة المحطات النووية بطلب للحصول على إذن الإنشاء لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بعد استيفاء كافة الوثائق والمستندات اللازمة وفقا للمادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية قانون رقم (7) لسنة 2010 وتحقيق التوافق على الوثائق التصميمية والفنية من خلال المختصين من أبناء هيئة المحطات النووية.

جاء ذلك تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، وفي إنجاز جديد يضاف إلى إنجازاتها في سجل تقدم أعمال مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة كانطلاقة لبرنامج نووي طموح.

وتعد تلك الخطوة أحد أهم المعالم في مسيرة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والذي من خلاله سيتم ضمان تحقيق التخزين الآمن للوقود النووي المستهلك تخزينا جافا وآمنا لمدة تصل إلى 100 عام، وفقا لأعلى معايير الأمان النووي، وهي الخطوة التي تعكس الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في تنفيذ البرنامج النووي المصري بما يتمشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية.

يذكر أن هيئة المحطات النووية حصلت على إذن قبول الموقع لمنشأة تخزين الوقود النووية المستهلك في فبراير 2022، بعد مراجعة دقيقة وتقييم أمان الموقع والتأكد من صلاحيته، وستظل هيئة المحطات النووية بتوفيق من الله وبسواعد أبنائها تمضي قدما حتى يتحقق حلم مشروع محطة الضبعة النووية.