الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك ينهى استعداداته لمواجهة سيراميكا غدا بدورى "NILE"

مران الزمالك
مران الزمالك

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة سيراميكا، والمقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى "NILE" (الدورى المصرى الممتاز).

 

وانتظم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك وناصر ماهر لاعب الوسط في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

يأتي ذلك بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

 

وشارك التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد عودته من صفوف منتخب بلاده بعد خوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

وفي نفس الوقت انتظم الثلاثي حسام عبدالمجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال في التدريبات بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأوليمبي.

 

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الأبيض على هامش خوضهما البرنامج التأهيلي الموضوع لهما داخل ملعب النادي مساء اليوم الثلاثاء.

 

واطمأن جوميز من "شيكابالا" و"الونش" على الحالة الطبية الخاصة بهما في ظل خوض الثنائي للتدريبات  التأهيلية خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، ويتابع المدير الفني التقرير الخاص بهما بشكل مستمر من خلال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

 

وحرص جوميز على الإشادة بالإصرار والعزيمة الموجودة لدى "شيكابالا" و"الونش" خلال أداء البرامج التأهيلي والعلاجي من أجل التعافي والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، كما أشاد بدورهما القيادي مع الفريق رغم الغياب عن المشاركة للإصابة.

 

يذكر ان الزمالك  يحتل المركز 12 بترتيب جدول دورى NILE  برصيد 28 نقطة جمعها من  17 مباراة حقق 8 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14

الزمالك سيراميكا الدورى المصرى شيكابالا جوميز

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